عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط

رئيس «النواب» المصري في لقاء مع عقيلة: نتمنى التوافق حول المسار الدستوري بأقرب وقتأعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن لقاء مرتقب يجمعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، مشيرًا إلى أن ثمة توافقا بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية و«تكوين سلطة واحدة في ليبيا».

وقال صالح في تصريحات تليفزيونية، نشرتها صفحة المجلس على «فيسبوك» اليوم الخميس: «سنلتقي المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية».

جاءت تصريحات عقيلة صالح عقب لقاءات أجراها في مصر مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، أعقبها اجتماع مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي الجبالي.

عقيلة صالح: مصر تترك أمر الليبيين لليبيين أنفسهم ليختاروا من يحكمهم

وأوضح «صالح» أن مجلس النواب «يريد الدعم ليكون الاتفاق ليبيًا- ليبيًا لحل كل المشاكل، وهذا ما تقوم به مصر، وهو أن تترك أمر الليبيين لليبيين أنفسهم لكي يختاروا من يحكمهم»، موضحًا أن «مصر تقف مع الشعب الليبي بكل قوة»، متابعًا: «مجلس النواب المصري يقف مع السلطة التشريعية الليبية لإيجاد حل في ليبيا».

وقال إن «هناك اتفاقًا كبيرًا بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا».

وأكد أنه «قال لرئيس مجلس النواب المصري إن ليبيا لديها إعلان دستوري وأيضًا اتفاق سياسي»، متابعًا أن «الجبالي أوضح أن سيادة ليبيا ملك لليبيين، هم من يقررون أي شيء في ليبيا».

- رئيس «النواب» المصري في لقاء مع عقيلة: نتمنى التوافق حول المسار الدستوري بأقرب وقت



لقاءات قريبة في القاهرة بشأن إنجاز القاعدة الدستورية

وأردف عقيلة صالح: «قام مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري التعديل الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضوًا، 12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب، اجتمعوا في القاهرة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، وقضوا شوطا مهما في الوصول إلى التوافق في القاعدة الدستورية وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة، ونحن الأيام القادمة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه ويترك للشعب للاستفتاء عليه».

واختتم رئيس مجلس النواب بقوله: «التدخل الدولي لا يزال قائمًا، ولكن بإرادة الليبيين ودعم الدول الصديقة، سنتغلب على هذا الأمر»، متابعا «يجب أن تكون العلاقة مع الشعب الليبي ودون الأشخاص، والحكومة المصرية واضحة وصريحة وشجاعة.. وهذا ليس غريبا على مصر، حيث كانت دائما عونا لليبيين في كل المراحل».