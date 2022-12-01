Atwasat

عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 08:30 مساء
عقيلة صالح: لقاء مرتقب مع المشري.. ونحن في طريقنا لحل الأزمة
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يتحدث في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء زيارته إلى القاهرة، الخميس 1 ديسمبر 2022 (مجلس النواب)
alwasat radio

رئيس «النواب» المصري في لقاء مع عقيلة: نتمنى التوافق حول المسار الدستوري بأقرب وقتأعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن لقاء مرتقب يجمعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، مشيرًا إلى أن ثمة توافقا بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية و«تكوين سلطة واحدة في ليبيا».

وقال صالح في تصريحات تليفزيونية، نشرتها صفحة المجلس على «فيسبوك» اليوم الخميس: «سنلتقي المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باثيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية».

جاءت تصريحات عقيلة صالح عقب لقاءات أجراها في مصر مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، أعقبها اجتماع مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور حنفي الجبالي.

عقيلة صالح: مصر تترك أمر الليبيين لليبيين أنفسهم ليختاروا من يحكمهم
وأوضح «صالح» أن مجلس النواب «يريد الدعم ليكون الاتفاق ليبيًا- ليبيًا لحل كل المشاكل، وهذا ما تقوم به مصر، وهو أن تترك أمر الليبيين لليبيين أنفسهم لكي يختاروا من يحكمهم»، موضحًا أن «مصر تقف مع الشعب الليبي بكل قوة»، متابعًا: «مجلس النواب المصري يقف مع السلطة التشريعية الليبية لإيجاد حل في ليبيا».

وقال إن «هناك اتفاقًا كبيرًا بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا».

وأكد أنه «قال لرئيس مجلس النواب المصري إن ليبيا لديها إعلان دستوري وأيضًا اتفاق سياسي»، متابعًا أن «الجبالي أوضح أن سيادة ليبيا ملك لليبيين، هم من يقررون أي شيء في ليبيا».

- رئيس «النواب» المصري في لقاء مع عقيلة: نتمنى التوافق حول المسار الدستوري بأقرب وقت

لقاءات قريبة في القاهرة بشأن إنجاز القاعدة الدستورية
وأردف عقيلة صالح: «قام مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري التعديل الدستوري رقم 12 بتكليف لجنة من 24 عضوًا، 12 من مجلس الدولة و12 من مجلس النواب، اجتمعوا في القاهرة تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، وقضوا شوطا مهما في الوصول إلى التوافق في القاعدة الدستورية وتأخر عمل اللجنة بسبب تأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة، ونحن الأيام القادمة سندعو هذه اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة لإنجاز القاعدة الدستورية، وما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم إنجازه وما يختلف عليه ويترك للشعب للاستفتاء عليه».

واختتم رئيس مجلس النواب بقوله: «التدخل الدولي لا يزال قائمًا، ولكن بإرادة الليبيين ودعم الدول الصديقة، سنتغلب على هذا الأمر»، متابعا «يجب أن تكون العلاقة مع الشعب الليبي ودون الأشخاص، والحكومة المصرية واضحة وصريحة وشجاعة.. وهذا ليس غريبا على مصر، حيث كانت دائما عونا لليبيين في كل المراحل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات

ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات
مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة

4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة
للمرة الثامنة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان

للمرة الثامنة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان
«رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية

«رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية
إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»

إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»
إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022

إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022
كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك

كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك
«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية

«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية
القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال

القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال
كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال

كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال
البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي

البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان

«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا ...
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له

«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا

لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا
المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم

المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم
موت الرئيس في دالاس (2-2)

موت الرئيس في دالاس (2-2)
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حبس مدير فرع مصرف الجمهورية - الرقدالين بتهمة الاختلاس
حبس مدير فرع مصرف الجمهورية - الرقدالين بتهمة الاختلاس
شاهد في «هذا المساء»: تصريحات الكبير.. تبرير للخارج أم تحدي لخصومه في الداخل؟
شاهد في «هذا المساء»: تصريحات الكبير.. تبرير للخارج أم تحدي ...
رئيس نيجيريا: أسلحة تتدفق من ليبيا وأوكرانيا إلى بحيرة تشاد
رئيس نيجيريا: أسلحة تتدفق من ليبيا وأوكرانيا إلى بحيرة تشاد
شكوى دولية ضد سياسيين أوروبيين متهمين بـ«التآمر» مع السواحل الليبي
شكوى دولية ضد سياسيين أوروبيين متهمين بـ«التآمر» مع السواحل ...
ضبط شخصين متهمين بسرقة محتويات من محطة كهرباء البريقة
ضبط شخصين متهمين بسرقة محتويات من محطة كهرباء البريقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر ......
المزيد
اختتام دورة في التحقيق الجنائي بمديرية أمن أجدابيا
اختتام دورة في التحقيق الجنائي بمديرية أمن أجدابيا...
ورشة عمل بسرت حول أسباب ارتفاع معدلات الطلاق
ورشة عمل بسرت حول أسباب ارتفاع معدلات الطلاق...
مؤسسة النفط: نتائج مشجعة بالبئر الاستكشافية في حقل العطشان الامتياز 210
مؤسسة النفط: نتائج مشجعة بالبئر الاستكشافية في حقل العطشان ......
ضبط شخصين متهمين بسرقة محتويات من محطة كهرباء البريقة
ضبط شخصين متهمين بسرقة محتويات من محطة كهرباء البريقة...
شكوى دولية ضد سياسيين أوروبيين متهمين بـ«التآمر» مع السواحل الليبي
شكوى دولية ضد سياسيين أوروبيين متهمين بـ«التآمر» مع السواحل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط