في العدد 367: تسريبات عن «حكومة ثالثة».. ونمو متوقع للاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط

في بداية عامها الثامن صدر الخميس العدد 367 من جريدة الوسط وفي صدر الصفحة الأولى متابعة لتطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجاء تحت عنوان مركب يقول «تمخض المجلسان فولدا تسريبات.. حكومة ثالثة ورئاسي بديل».

القصة الرئيسية تشير إلى أن «توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية وإنجاز القاعدة الدستورية» أصبحت أولويات الشارع الليبي، فيما يضاعف «الغلاء وتدني مستوى الخدمات وتأخر صرف الرواتب من المعاناة اليومية للمواطنين».

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء بعنوان «هل يبحث الدبيبة في تونس عن تحالف مغاربي يعزز موقعه في السلطة؟».

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«داعش ليبيا»..تمدُّد التنظيم أم نهاية وشيكة؟

وفي الصفحة الرابعة نقرأ موضوعين أحدهما يتابع محاكمات دواعش ليبيا ومستقبل التنظيم في البلاد، وجاء بعنوان «داعش ليبيا».. تمدُّد التنظيم أم نهاية وشيكة؟.

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها تقرير يرصد دخول الدولة العبرية على خط اتفاق حكومة الدبيبة وتركيا على استغلال مياه شرق المتوسط، وعنوانه «إسرائيل تدخل على خط مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوحدة الوطنية».

الظلام والثلوج يحاصران الأوكرانيين

ومن المحليات إلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير بعنوان «الثلوج والظلام يحاصران الأوكرانيين.. ناتو يكثف مساعداته لكييف.. وألمانيا تندد بجريمة حرب رهيبة».

وتحت عنوان «الشعب الفلسطيني يواجه حربًا يومية ويطالب بالمحاسبة»، يتصدر الصفحة السابعة موضوع يرصد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين.

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4.4 % نموًا في الاقتصاد الليبي

وإلى الاقتصاد ونطالع في صدر الصفحة الثامنة تقريرا عنوانه «البنك الأفريقي للتنمية: 4.4 % نموًا في الاقتصاد الليبي خلال 2023».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع عن التغييرات في مصرف ليبيا المركزي بعنوان «المركزي يزداد انقسامًا بعد إقالة علي الحبري».

وتتصدر صفحة الثقافة متابعة لندوة نظمتها الجمعية الليبية للآداب والفنون وجاءت تحت عنوان «تساؤلات حول تشريعات منتهية الصلاحية في عالم النشر والطباعة».

وفي صفحة الفن نطالع عديد الموضوعات والأخبار منها تقرير بعنوان «فنانون من بنغازي ينتخبون التاورغي نقيبا للمهن التمثيلية». ونطالع أيضا متابعة لافتتاح مهرجان الجزائر السينمائي تحت عنوان «الغريب يفتتح مهرجان الجزائر الدولي للسينما».

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كواليس مونديال قطر وتألق أسود التيرانغا

وفي الرياضة نقرأ في الصفحة الرابعة عشرة تقريرا يرصد انطلاقة الأسبوع السادس من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وجاء بعنوان «الأولمبي يستضيف السويحلي.. وملعب الجميل يستقبل الأهلي طرابلس أمام المحلة».

وتتصدر الصفحة الخامسة عشرة متابعات لمشوار الفرق العربية والإفريقية المشاركة في مونديال قطر 2022، ومنها موضوع بعنوان «أسود التيرانغا تضع قدمًا أفريقيا في ثمن نهائي مونديال قطر».