Atwasat

في العدد 367: تسريبات عن «حكومة ثالثة».. ونمو متوقع للاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 08:07 مساء
في العدد 367: تسريبات عن «حكومة ثالثة».. ونمو متوقع للاقتصاد
الصفحة الأولى من العدد «367» من جريدة «الوسط»، الخميس 1 نوفمبر 2022 (بوابة الوسط)
alwasat radio

في بداية عامها الثامن صدر الخميس العدد 367 من جريدة الوسط وفي صدر الصفحة الأولى متابعة لتطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجاء تحت عنوان مركب يقول «تمخض المجلسان فولدا تسريبات.. حكومة ثالثة ورئاسي بديل».

القصة الرئيسية تشير إلى أن «توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية وإنجاز القاعدة الدستورية» أصبحت أولويات الشارع الليبي، فيما يضاعف «الغلاء وتدني مستوى الخدمات وتأخر صرف الرواتب من المعاناة اليومية للمواطنين».

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء بعنوان «هل يبحث الدبيبة في تونس عن تحالف مغاربي يعزز موقعه في السلطة؟».

 للاطلاع العدد «367» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

«داعش ليبيا»..تمدُّد التنظيم أم نهاية وشيكة؟
وفي الصفحة الرابعة نقرأ موضوعين أحدهما يتابع محاكمات دواعش ليبيا ومستقبل التنظيم في البلاد، وجاء بعنوان «داعش ليبيا».. تمدُّد التنظيم أم نهاية وشيكة؟.

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها تقرير يرصد دخول الدولة العبرية على خط اتفاق حكومة الدبيبة وتركيا على استغلال مياه شرق المتوسط، وعنوانه «إسرائيل تدخل على خط مذكرة التفاهم التركية مع حكومة الوحدة الوطنية».

الظلام والثلوج يحاصران الأوكرانيين
ومن المحليات إلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير بعنوان «الثلوج والظلام يحاصران الأوكرانيين.. ناتو يكثف مساعداته لكييف.. وألمانيا تندد بجريمة حرب رهيبة».

وتحت عنوان «الشعب الفلسطيني يواجه حربًا يومية ويطالب بالمحاسبة»، يتصدر الصفحة السابعة موضوع يرصد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين.

 للاطلاع العدد «367» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

4.4 % نموًا في الاقتصاد الليبي
وإلى الاقتصاد ونطالع في صدر الصفحة الثامنة تقريرا عنوانه «البنك الأفريقي للتنمية: 4.4 % نموًا في الاقتصاد الليبي خلال 2023».

ويتصدر الصفحة التاسعة موضوع عن التغييرات في مصرف ليبيا المركزي بعنوان «المركزي يزداد انقسامًا بعد إقالة علي الحبري».

وتتصدر صفحة الثقافة متابعة لندوة نظمتها الجمعية الليبية للآداب والفنون وجاءت تحت عنوان «تساؤلات حول تشريعات منتهية الصلاحية في عالم النشر والطباعة».

وفي صفحة الفن نطالع عديد الموضوعات والأخبار منها تقرير بعنوان «فنانون من بنغازي ينتخبون التاورغي نقيبا للمهن التمثيلية». ونطالع أيضا متابعة لافتتاح مهرجان الجزائر السينمائي تحت عنوان «الغريب يفتتح مهرجان الجزائر الدولي للسينما».

 للاطلاع العدد «367» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

كواليس مونديال قطر وتألق أسود التيرانغا
وفي الرياضة نقرأ في الصفحة الرابعة عشرة تقريرا يرصد انطلاقة الأسبوع السادس من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وجاء بعنوان «الأولمبي يستضيف السويحلي.. وملعب الجميل يستقبل الأهلي طرابلس أمام المحلة».

وتتصدر الصفحة الخامسة عشرة متابعات لمشوار الفرق العربية والإفريقية المشاركة في مونديال قطر 2022، ومنها موضوع بعنوان «أسود التيرانغا تضع قدمًا أفريقيا في ثمن نهائي مونديال قطر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات

ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات
مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مليار مشاهدة لمباراة كأس العالم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة

4 مباريات في الجولة السادسة من «دورينا».. الجمعة
للمرة الثامنة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان

للمرة الثامنة.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس للبنان
«رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية

«رويترز»: زعيم «داعش» القرشي فجر نفسه بعد حصاره بسورية
إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»

إصابة بيل كلينتون بـ«كورونا»
إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022

إنقاذ 678 طفلا مهاجرا عبر قوارب الموت وإعادتهم إلى ليبيا خلال 2022
كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك

كأس العالم 2022: الأرجنتين وبولندا إلى دور الـ16 رغم فوز المكسيك
«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية

«سنتكوم»: زعيم «داعش» قتل على يد فصائل معارضة في جنوب سورية
القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال

القادري يشيد بالدعم الجماهيري ويتحسر على الخروج من المونديال
كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال

كرستيانو يغيب عن تدريبات البرتغال
البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي

البيت الأبيض يعلق على مقتل زعيم تنظيم «داعش» القرشي
«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا وكازاخستان

«إيرباص» تدفع 15.9 مليون يورو غرامة لتجنب ملاحقات في قضايا فساد في ليبيا ...
«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له

«داعش» يعلن مقتل زعيمه أبوالحسن الهاشمي القرشي ويعيّن خليفة له
لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا

لوثار ماتيوس: سنفوز بنتيجة كبيرة على كوستاريكا
المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم

المغربي لـ«بوابة الوسط»: 9 ديسمبر انطلاق مسابقة آمال الممتاز لكرة القدم
موت الرئيس في دالاس (2-2)

موت الرئيس في دالاس (2-2)
«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)

«فيفا»: رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول للبرتغال (صور)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حبس مدير فرع مصرف الجمهورية - الرقدالين بتهمة الاختلاس
حبس مدير فرع مصرف الجمهورية - الرقدالين بتهمة الاختلاس
شاهد في «هذا المساء»: تصريحات الكبير.. تبرير للخارج أم تحدي لخصومه في الداخل؟
شاهد في «هذا المساء»: تصريحات الكبير.. تبرير للخارج أم تحدي ...
رئيس نيجيريا: أسلحة تتدفق من ليبيا وأوكرانيا إلى بحيرة تشاد
رئيس نيجيريا: أسلحة تتدفق من ليبيا وأوكرانيا إلى بحيرة تشاد
شكوى دولية ضد سياسيين أوروبيين متهمين بـ«التآمر» مع السواحل الليبي
شكوى دولية ضد سياسيين أوروبيين متهمين بـ«التآمر» مع السواحل ...
ضبط شخصين متهمين بسرقة محتويات من محطة كهرباء البريقة
ضبط شخصين متهمين بسرقة محتويات من محطة كهرباء البريقة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر ......
المزيد
اختتام دورة في التحقيق الجنائي بمديرية أمن أجدابيا
اختتام دورة في التحقيق الجنائي بمديرية أمن أجدابيا...
ورشة عمل بسرت حول أسباب ارتفاع معدلات الطلاق
ورشة عمل بسرت حول أسباب ارتفاع معدلات الطلاق...
مؤسسة النفط: نتائج مشجعة بالبئر الاستكشافية في حقل العطشان الامتياز 210
مؤسسة النفط: نتائج مشجعة بالبئر الاستكشافية في حقل العطشان ......
ضبط شخصين متهمين بسرقة محتويات من محطة كهرباء البريقة
ضبط شخصين متهمين بسرقة محتويات من محطة كهرباء البريقة...
شكوى دولية ضد سياسيين أوروبيين متهمين بـ«التآمر» مع السواحل الليبي
شكوى دولية ضد سياسيين أوروبيين متهمين بـ«التآمر» مع السواحل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط