الملف الليبي على رأس محادثات وزيري خارجية مصر وإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

تصدر الملف الليبي مباحثات وزيري الخارجية المصري سامح شكري والإيطالي أنطونيو تاياني، خلال زيارة شكري للعاصمة الإيطالية للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك» بأن وزير خارجية إيطاليا استقبل نظيره المصري في روما.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، إن الوزيرين عقدا اجتماعاً ثنائياً مغلقاً فور وصول شكري إلى مقر وزارة الخارجية الإيطالية، أعقبته جلسة مباحثات موسعة على مأدبة غذاء.

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وكشف أبوزيد أن وزيري الخارجية تناولا بشكل موسع سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، والبناء على قصص النجاح التي حققتها الشركات الإيطالية في السوق المصري.

شكري يستعرض الرؤية المصريةت جاه ملفات المنطقة

كما تطرقت المحادثات إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالأزمة الليبية، لافتا إلى استعراض شكري الرؤية المصرية تجاه ملفات المنطقة، مبرزاً الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لهذه القضايا واستعادة الاستقرار والسلام للمنطقة.

واختتم أبوزيد بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين بما يرتقي إلى تطلعات الشعبين المصري والإيطالي.

وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني يستقبل نظيره المصري سامح شكري في روما، الخميس 1 ديسمبر 2022 (الخارجية المصرية)

وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني يستقبل نظيره المصري سامح شكري في روما، الخميس 1 ديسمبر 2022 (الخارجية المصرية)