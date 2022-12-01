بودن تودع الدبيبة وتؤكد أهمية عقد اجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية في أقرب الآجال

القاهرة - بوابة الوسط

ودعت رئيس الوزراء التونسية نجلاء بودن، مساء اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة والوفد المرافق له، في ختام زيارة رسمية أجراها الوفد الليبي استمرت يومين، مؤكدة على اهمية عقد اجتماع اللجنة العليا الليبية - التونسية في أقرب الآجال.

وجاء في تصريح مقتضب نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية «رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة يودع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، التي أكدت أهمية عقد اجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية في أقرب الآجال».

مباحثات ليبية - تونسية برئاسة الدبيبة وبودن

وخلال الزيارة عقد الدبيبة وبودن جلسة مباحثات ثنائية بحضور وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تلتها جلسة عمل وزارية مشتركة تباحث خلالها الجانبان حول أولويات التعاون في المرحلة المقبلة وعلى رأسها تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع وحركة عبور المسافرين في الاتجاهين وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقة.

كما شهد اليوم الأول للزيارة اجتماعات منفصلة للجان الثنائية الليبية - التونسية المشتركة في قطاعات الصحة والعدل والأمن والتشغيل والنفط والكهرباء والنقل والمالية والاقتصاد، بحسب ما أعلنته الحكومة التونسية.

بودن تشدد على دعم التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا

وعقب المباحثات عقد الدبيبة وبودن مؤتمرا صحفيا مشتركا تطرق فيه الجانبان إلى أهم الملفات التي تناولتها المحادثات التي جمعت الوفدين اليوم بقصر الحكومة بالقصبة. وأكدت بودن أن المحادثات مع الدبيبة والوفد المرافق له «كانت مثمرة وبناءة وتم خلالها تناول مختلف مجالات التعاون بين تونس وليبيا وآفاق تعزيزها لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة والتي تستدعي مزيدا من التنسيق والتشاور والتضامن».

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وشددت بودن على أهمية دعم التعاون الاقتصادي بين ليبيا وتونس بما في ذلك المالي والاستثماري ومساهمة تونس في مشاريع البنية التحتية في ليبيا والتي كانت ضمن المحاور الأساسية في مباحثات الجانبين التي جرى خلالها إجراء «تشخيص موضوعي وصريح لعدد من الإشكاليات القائمة.. وبحث الحلول العملية لتجاوزها وإزالة جميع العقبات وتفعيل آليات التعاون الثنائي والحرص على دورية انعقادها».

الدبيبة يعد بتسوية الديون المستحقة على ليبيا إلى تونس

أما الدبيبة فقد وعد من جانبه بتسوية كافة الديون المستحقة على ليبيا لتونس في مجالات الصحة والنقل الجوي والكهرباء في أقرب وقت، مؤكدا الاتفاق مع الجانب التونسي على توحيد الإجراءات الجمركية بين البلدين والعمل على استكمال فكرة المنطقة الصناعية المشتركة بمنطقة رأس جدير، وإلغاء القيود على حركة السلع بين البلدين.

ودعا الدبيبة شركات المقاولات التونسية إلى العمل في ليبيا لتعزيز مساهمة تونس في عملية إعادة الإعمار، مشيرا كذلك إلى الاتفاق مع الجانب التونسي على تشكيل فريق مشترك بين البلدين لدراسة إشكالية تشابه الأسماء بالتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين لتلافي هذه الإشكاليات في أسرع وقت.

وأشار الدبيبة إلى لجنة مشتركة للتجهيز لانعقاد اللجنة المشتركة العليا التونسية الليبية في طرابلس في أقرب وقت، مؤكدا على أهمية التعاون بين تونس وليبيا في المجال القضائي والقضايا التحكيمية، وتعزيز التعاون الثقافي والفني ودعم التبادل في هذه المجالات والدفع بها لخدمة مصلحة البلدين.