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الدبيبة يؤكد لباتيلي ضرورة عقد اللقاءات السياسية بين كل الأطراف داخل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 05:31 مساء
الدبيبة يؤكد لباتيلي ضرورة عقد اللقاءات السياسية بين كل الأطراف داخل ليبيا
لقاء الدبيبة وباتيلي بالسفارة الليبية في تونس، الخميس 1 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، للمثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الدعم في ليبيا عبدالله باتيلي «ضرورة عقد كافة اللقاءات السياسية داخل ليبيا بين كل الأطراف» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي إن لقاء الدبيبة مع باتيلي عقد بمقر السفارة الليبية في تونس، مساء اليوم الخميس، وخصص لمتابعة الأوضاع السياسية في ليبيا ونتائج زيارات باتيلي المحلية والدولية.

الدبيبة يؤكد لباتيلي جاهزية الحكومة التامة لإجراء الانتخابات
وأضاف المكتب الإعلامي أن باتيلي أكد للدبيبة «أن كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية ستكون مركزة على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت». فيما جدد الدبيبة من جهته، «دعمه لأي لقاءات سياسية داخل ليبيا بشرط أن يكون هدفها دعم خيار الشعب وهو إجراء الانتخابات، مؤكداً للمبعوث الأممي جاهزية الحكومة التامة لإجراء الاستحقاق الانتخابي».

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ويأتي لقاء الدبيبة وباتيلي عقب جولة إقليمية أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأسبوع الماضي، شملت كلا من أنقرة والدوحة وأبوظبي والقاهرة، التقى خلالها وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، ووزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية شخبوط بن نهيان آل نهيان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

ويسعى باتيلي خلال جولاته الخارجية واتصالاته مع المسؤولين الليبيين إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لإعادة إطلاق العملية السياسية التي تشهد انسدادا منذ أواخر العام 2021.

لقاء الدبيبة وباتيلي بالسفارة الليبية في تونس، الخميس 1 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة وباتيلي بالسفارة الليبية في تونس، الخميس 1 ديسمبر 2022. (حكومتنا)
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