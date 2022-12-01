رئيس «النواب» المصري في لقاء مع عقيلة: نتمنى التوافق حول المسار الدستوري بأقرب وقت

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مع نظيره المصري حنفي جبالي في القاهرة، فيما أكد الأخير دعم بلاده لمجلس النواب «في قيادة الحوار الليبي – الليبي للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن».

ونقل رئيس المركز الإعلامي لعقيلة صالح، عبد الحميد الصافي، عن عقيلة قوله إن مصر عبر تاريخها كانت وما زالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا.

عقيلة: مصر كانت وما زالت داعمة لليبيا

وأثنى عقيلة على دور مصر «التي كانت عبر تاريخها وما زالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا»، مشيرا إلى تقديره «للمواقف الشجاعة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي في وطن مُوحد بعيدا عن التدخلات الخارجية»، حسبما ذكر مجلس النواب في بيان.

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القاهرة تدعم جهود باتيلي

وأضاف البيان أن جبالي أكد أن «الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية»، لافتا إلى دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وتابع جبالي أن بلاده تعمل مع جميع الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

عقيلة في لقائه مع رئيس مجلس النواب المصري فتحي جبالي (مجلس النواب)

عقيلة في لقائه مع رئيس مجلس النواب المصري فتحي جبالي (مجلس النواب)