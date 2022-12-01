محادثات في القاهرة حول التحول الرقمي لمصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

استضافت العاصمة المصرية القاهرة، محادثات مكثفة لمشروع «سايبر ليبيا»، وهو مبادرة مصرف ليبيا المركزي لتكوين بنية تشريعية للمعاملات الإلكترونية، ما يؤسس لتحول رقمي جاد، ويفتح المجال لاستثمار آمن عبر المجال السيبراني.

وانعقدت المحادثات خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بشراكة مع البنك المركزي المصري ولجنة الـ«إسكوا» التابعة للأمم المتحدة، وخبراء في مجالات القانون والدفع الإلكتروني وأمن المعلومات وإدارة المخارط والتسويق الإلكتروني، وكذلك بمشاركة مؤسسات رائدة في المجال السيبراني والمالي، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وأشار البيان إلى استعراض نتائج الأعمال النهائية لفريق مشروع «سايبر ليبيا»، التي استمرت أكثر من سنة.