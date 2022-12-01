السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملتين البريطانية والأوروبية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات، أمس الأربعاء.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.86 دينار مقابل 4.89 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.88 دينار مقابل 5.85 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، هبط سعر الريال السعودي إلى 1.29 دينار مقابل 1.30 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.32 دينار من 1.33 دينار أمس، وسعر الدينار التونسي إلى 1.50 دينار مقابل 1.51 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.