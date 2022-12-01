«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا.

- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.