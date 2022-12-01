اختتام مؤتمر المجتمع المدني نحو الانتخابات في طرابلس

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شهدت العاصمة طرابلس أمس الأربعاء، ختام مؤتمر المجتمع المدني نحو الانتخابات الذي نظمته منظمة داعمين الانتخابات، الذي استمر لمدة يومين بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحت شعار «معا لنحقق الانتخابات».

وصرح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الدكتور جمال الزوي، إلى «بوابة الوسط»، بأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو حشد دعم المجتمع المدني للعملية الانتخابية التي ترعاها المفوضية، وتأكيد دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه العملية، وتحفيز وتوعية المجتمع بالخصوص.

وتلقى المؤتمر نحو 37 ورقة علمية، أُجيز منها 24 ورقة، وهي توصيات ستكون برنامج عمل للمنظمات، ليست مقدمة إلى أي جهة، وفق الزوي.

الدبيبة يشارك في المؤتمر

وحضر فعاليات اليوم الأول من المؤتمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي ألقى كلمة أعرب فيها عن استعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء من أجل الوصول إلى الانتخابات، وتجاوز كل الخلافات، والاستجابة إلى «أي مبادرة لتعزيز الثقة بين مكونات الشعب الفاعلة وليست السلبية»، مضيفا أن «الحوار الوطني هو البديل عن الصفقات المشبوهة التي تدار هنا وهناك من وراء الكواليس».

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وتابع: «الأجسام الحالية لم تعد تمثل الشعب الليبي، فهي تقاوم إرادته وتستخف به، وما تسعى له هو خدمة مصالحها من خلال التمديد عبر اختراع مسارات موازية يرفضها كل الشعب الليبي.. أقول لهم مجددا نحن جميعا أكثر حرصا منكم على إنهاء المراحل الانتقالية، فلا طريق إلا الانتخابات والدستور».