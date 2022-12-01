حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 1 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس إلى الاستقرار على معظم مناطق البلاد، وتميل درجات الحرارة إلى الدفء نهارا خلال الأيام المقبلة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 15 و25 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر هذا الصباح مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتنقشع السحب تدريجيا من ظهر اليوم، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول تدرجيا إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتميل إلى الدفء خلال اليومين المقبلين.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر اليوم وصباح الغد على المنطقة الممتدة من بنغازي إلى شحات، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وظهور ضباب الليلة وصباح الغد على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا اليوم على بعض مناطق الجبل الأخضر، وتتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على بعض المناطق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، وتصل على غات إلى 26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.