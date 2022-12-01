حبس مسؤولين بالعيادات المجمعة تندميرة في الجبل الغربي بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، الأربعاء، حبس مسؤولين بالعيادات المجمعة تندميرة التي تقع بمنطقة الجبل الغربي، بتهمة الاحتيال، لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة عن طريق تنفيذ عقد توريدات وهمي.

وأوضح بيان نشره مكتب النيابة العامة على «فيسبوك»، أن رئيس النيابة، بمكتب النائب العام نظر في إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير العيادات المجمعة تندميرة، للتحقق من الأفعال الماسَّة بحرمة المال العام المخصص للإيفاء بمقتضيات الحق في الصحة.

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اختلاس 4 ملايين و990 ألف دينار

وبحث التحقيق مشروعية أداء القائم على إدارة المؤسسة الصحية، وأعضاء لجنة العطاءات فيها، حيث توصل إلى إثبات ممارستهم نشاطا موصوفا بالاحتيال على الدولة، من خلال «تآمرهم مع مفوَّض أداة التنفيذ المتعاقد معها على وضع وثائق رسمية مخالفة للحقيقة، ظاهرها تسلُّم معدات ومستلزمات طبية بلغت قيمتها أربعة ملايين و990 ألف دينار».

وأشار بيان النيابة العامة إلى توافر الدليل على صحة ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وقرر المحقق حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق.