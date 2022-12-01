إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و192 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الأربعاء، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونا و192 ألف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 40 ألف برميل خلال الـ24 الساعة الماضية.

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استهلاك 908 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي

وفي سياق آخر، قالت المؤسسة إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 908 مليون قدم مكعب خلال الـ24 الساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بواقع 667 مليون قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و144 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و79 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و18 مليون قدم لمصانع الإسمنت.