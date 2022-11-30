القبض على 500 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد مصدر أمني من قاعدة طبرق البحرية لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، القبض على 500 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل المدينة شرق البلاد.

وقال المصدر إن فصيل تحري طبرق التابع لسرية الضفادع البشرية بالقاعدة البحرية تمكن من القبض على هؤلاء المهاجرين قبالة سواحل طبرق شرق المدينة بالقرب من منطقة كمبوت.

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وأوضح المصدر أن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن قارب كبير على متنه 400 مهاجر مصري و100 مهاجر سوري، لافتا إلى أن معهم أطفال ونساء.

وأكد المصدر الأمني سحب القارب الذي كان يقل المهاجرين «بالقوة» إلى ميناء طبرق حيث جرى إنزال المهاجرين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى قسم الإيواء التابع لفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة.

القارب الذي كان يقل المهاجرين الصريين والسوريين لدى إنزالهم بقاعدة طبرق البحرية. (الإنترنت)

المهاجرون الصريون والسوريون لدى إنزالهم بقاعدة طبرق البحرية. (الإنترنت)

المهاجرون الصريون والسوريون لدى إنزالهم بقاعدة طبرق البحرية. (الإنترنت)

المهاجرون الصريون والسوريون لدى إنزالهم بقاعدة طبرق البحرية. (الإنترنت)

المهاجرون الصريون والسوريون لدى إنزالهم بقاعدة طبرق البحرية. (الإنترنت)