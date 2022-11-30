ضبط مطلوب بحوزته 96 قرصا مخدرا و6 قطع حشيش في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء التحري والقبض بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غريان من القبض على أحد المطلوبين وبحوزته «96 قرصا مخدرا وست قطع من مخدر الحشيش» وفق ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه تبين خلال التحقيقات مع المتهم أنه صادر بحقه أمر قبض من نيابة المخدرات في عديد القضايا ولديه قضية قتل داخل مدينة غريان، ومطلوب في قضية هجوم على أحد البوابات داخل المدينة تسبب في إصابة أحد أعضاء الشرطة وسرقة سيارات شرطة تابعة لمديرية الأمن.

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وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية كافة من حيث الاختصاص حيال المتهم وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.