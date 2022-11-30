وصول 10 شحنات من المعدات لمحطة كهرباء شمال بنغازي إلى مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن وصول 10 شحنات من المعدات الخاصة بمحطة كهرباء شمال بنغازي إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الشحنات من المعدات تشمل قطع غيار وملحقات خاصة بصيانة وحدات التوليد بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

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وأشارت الشركة إلى أن هذه الشحنات الجديدة هي الثانية حيث سبقتها ثمانية عشر شحنة جاءت من شركة «سيمنس» الألمانية، بإشراف ومتابعة إدارة التصريح الجمركي للشركة.

وقالت الشركة إن هذه الشحنات تأتي في إطار جهود تجديد وضعية محطات التوليد من أجل دعم الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها وذلك من خلال إجراء العمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية.

شحنات المعدات الخاصة بمحطة كهرباء شمال بنغازي التي وصلت مطار معيتيقة. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنات المعدات الخاصة بمحطة كهرباء شمال بنغازي التي وصلت مطار معيتيقة. (الشركة العامة للكهرباء)