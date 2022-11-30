«دعم الاستقرار»: ضبط 11 شخصا في جرائم سرقة وتزوير ومخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأربعاء، ضبط 11 متهما في جرائم سرقة وتزوير ومخدرات، في عدة مناطق، وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة.

ونشر الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، حصيلة لضبط عدد من الخارجين عن القانون، والتي تضمنت أربعة أشخاص يمتهنون سرقة الخردة الحديدية، وجرى ضبطهم أثناء قيامهم بسرقة السياج الحديدية لمصنع المشروبات بحي الأكواخ.

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جرائم تزوير ومخدرات

وتضمنت الإحصائية ضبط شخص ليبي يمتهن تزوير مستندات المركبات الآلية والأختام والضرائب الخاصة بإدارة المرور بمنطقة أبوسليم، إضافة إلى ليبي آخر بحوزته ست قطع يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة طريق المطار.

وألقت عناصر الجهاز القبض أيضا على شخص ليبي بحوزته ثلاث قطع يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة شارع عمر المختار، وآخر ليبي بحوزته قطعتين مختلفتي الحجم يشتبه في كونهما مخدر الحشيش بمنطقة الشارع الغربي.

كما جرى ضبط ليبي بحوزته قطعتين كبيرتين يشتبه في كونهما مخدر الحشيش بمنطقة الهضبة البدري، وآخر بحوزته قطعة كبيرة وثماني قطع مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة قصر بن غشير، إضافة إلى شخص بحوزته تسع قطع مختلفة الأحجام يشتبه في كونها مخدر الحشيش بمنطقة الدريبي.

مخدرات مضبوطة بحوزة المتهمين (صفحة جهاز دعم الاستقرار على فيسبوك)