شركة الكهرباء تنعي مهندسا توفي متأثرا بإصابة عمل

القاهرة - بوابة الوسط

نعت الشركة العامة للكهرباء المهندس بإدارة الجهد المتوسط سبها، أبوبكر أحمد المنصوري، الذي تُوفي صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة، في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، في تعزية إلى أهل وأصدقاء ورفاق الفقيد إن الإصابة وقعت، الأسبوع الماضي، دون أن توضح مكانها.

انفجار في محطة كهرباء بسبها

ويوم الأحد الماضي، وقع انفجار بمحطة كهرباء الغربية بسبب ماس كهربائي، وفق مصدر فني بشركة الكهرباء.

- مصدر بـ«الكهرباء» في سبها: انفجار بمحطة الغربية بسبب ماس كهربائي

وقال المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الانفجار وقع في «خلايا 66» ضغط متوسط بالمحطة، التي تغذي أجزاءً من أحياء وسط المدينة والمنشية والثانوية.