ضبط لحوم مخلوطة بصبغات في محال جزارة بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس حالة غش تجاري خلال جولة على محال الجزارة بالعاصمة، حيث ضبطوا لحومًا مخلوطة بصبغات أخرى.

وسجل المفتشون «مخالفات جسيمة» في المحال، في ظل عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة، ومنها سوء النظافة وتهالك المعدات والأدوات التي تعرضت للصدأ، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

كما لاحظوا سوء عملية فك اللحوم المجمدة، وعرضها دون غطاء، إضافة إلى عرض اللحم المفروم، مع غياب النظافة بالنسبة للأدوات، وعدم حمل العاملين شهادات صحية.

دواجن مضبوطة في أحد المحال.

دواجن مضبوطة في أحد المحال.