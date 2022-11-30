توفير مولدات ديزل لبلدية العزيات والمخيلي بعد انقطاع الكهرباء بها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، توفير مولدات ديزل لبلدية العزيات والمخيلي بعد انقطاع الكهرباء بشكل كامل عنها.

وأدى سقوط سبعة أبراج ضغط عالٍ إلى انقطاع الكهرباء، ما دفع اللجنة إلى توفير تلك المولدات للبلدية، وقام قسم الصيانة بوزارة الكهرباء بتشغيلها على مدار الساعة، حسب بيان الحكومة المكلفة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، سلمت لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية 18 سيارة إسعاف، اثنتان منها مجهزة للعناية الفائقة، لديوان وزارة الصحة في المنطقة الجنوبية.