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الداخلية تخلي أرضا مملوكة لجهاز مشروعات الإسكان في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 12:42 مساء
الداخلية تخلي أرضا مملوكة لجهاز مشروعات الإسكان في تاجوراء
إزالة تعديات على أرض مملوكة لجهاز مشروعات الإسكان في تاجوراء، 30 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، إخلاء أرض بمنطقة الباعيش بتاجوراء مملوكة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق. 

وقالت الوزارة في بيان، إن «الإخلاء بناء على تعليمات النائب العام المستشار الصديق الصور». وأشارت إلى أن «دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أخلت الأرض». ونوه بـ«اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وفتح محضر بالخصوص، وتسليمها للجهة التابعة لها بناء على التعليمات الصادرة بالخصوص».

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حصر تعديات على الأراضي في سبها
جاء ذلك بعد أقل من أسبوعين من إعلان النائب العام حصر عدد من حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة في مدينة سبها، وكشفها مجموعة من الخروقات المرتكبة في المناجم والمحاجر في المدينة، خلال النصف الأخير من سنة 2022. وأكد مكتب النائب العام عبر بيان تمكِّن عناصر فرع جهاز الشرطة الزراعية – سبها، من كشف واقعات تعدٍ طالت كلًا من مشروع النخيل والزيتون، ومقر صيانة المعدات والآليات الزراعية في المدينة.

إزالة تعديات على أرض مملوكة لجهاز مشروعات الإسكان في تاجوراء، 30 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
إزالة تعديات على أرض مملوكة لجهاز مشروعات الإسكان في تاجوراء، 30 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
إزالة تعديات على أرض مملوكة لجهاز مشروعات الإسكان في تاجوراء، 30 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
إزالة تعديات على أرض مملوكة لجهاز مشروعات الإسكان في تاجوراء، 30 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية)
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