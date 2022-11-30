«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطةعلى الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، وعلى الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر هذا اليوم.

- الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.