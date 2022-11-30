45 ألف طالب يختتمون امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية

القاهرة - بوابة الوسط

يختتم 45 ألفًا و558 طالبًا وطالبة، امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها الأدبي والعلمي والديني عصر، اليوم الأربعاء، في جميع المناطق.

وأدى طلاب القسم العلمي آخر امتحاناتهم، الإثنين الماضي، الخاص بمادة فيزياء الكهرباء والمغناطيسية والفيزياء الذرية، فيما أجرى طلاب القسم الأدبي امتحانهم الأخير، أمس الثلاثاء، في مادة علم الاجتماع، وطلاب التّعليم الدِّيني يؤدون امتحانهم الأخير اليوم في مادة الثقافة الإسلامية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

نتائج الدور الأول

وفي 16 نوفمبر الجاري، بدأت امتحانات الدور الثاني بإجراء طلاب القسم العلمي امتحاناتهم بمادة النصوص الأدبية والبلاغة، والتعبير، و طلاب القسم الأدبي في مادة المطالعة والإنشاء والنقد الأدبي، وطلاب التعليم الديني في مادة القرآن الكريم وأحكامه.

وفي العاشر من أكتوبر، أعلنت الوزارة نتيجة الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، بنسبة نجاح بلغت 59.56%، حيث كانت نسبة نجاح القسم العلمي 64.63% والأدبي 40.30% والديني 34.38%.