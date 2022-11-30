السوق الرسمية: تراجع الإسترليني واليورو أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملتين البريطانية والأوروبية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات، أمس الثلاثاء.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.85 دينار مقابل 5.86 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وهبط سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.07 دينار أمس، بينما ثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.89 د‫ينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، في حين صعد سعر الدينار التونسي عند 1.51 دينار.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.