حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 30 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا تتغير حالة الطقس اليوم الأربعاء، في معظم المناطق، وستكون مستقرة بدءًا من الغد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و24 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وتنقشع السحب تدريجيًا من ظهر الغد، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة خصوصًا على المناطق الساحلية، وتقل سرعتها بداية من الليلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و22 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.