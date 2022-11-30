شاهد في «هذا المساء»: اللعبة القديمة.. هل يجددها عقيلة والمشري في القاهرة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الثلاثاء، الضوء على الاجتماعات الجارية بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملفات السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية والمناصب السيادية.

وأمس الإثنين، تحدث عقيلة صالح عن قرب التوافق على المناصب السيادية مع مجلس الدولة، خصوصًا أن هناك تقاربًا بين المجلسين، في حين أشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الصلاحية، وذلك في وقت تتردد أنباء عن اقتراح حكومة ثالثة لحل إشكالية السلطة التنفيذية.

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ولاستقراء جوانب هذا الموضوع، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: الباحث القانوني عبدالله الديباني، والباحث في الشأن الليبي محمد يوسف درميش، ورئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات محمد الشريف.

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