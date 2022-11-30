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«رايان إير» الإيرلندية تخطط لتسيير رحلات إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 01:10 صباحا
«رايان إير» الإيرلندية تخطط لتسيير رحلات إلى ليبيا
الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير الإيرلندية مايكل أوليري (رويترز)
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قال الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير الإيرلندية مايكل أوليري، اليوم الثلاثاء، إن أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد المسافرين تجري محادثات مع السلطات في ليبيا بخصوص تسيير رحلات إلى البلد لأول مرة.

وتوسعت الشركة المنافسة لها، وهي «ويز إير» التي تسير رحلات إلى مصر والمغرب، ومقرها المجر، بشكل كبير في الشرق الأوسط؛ إذ تسير رحلات في 36 مسارًا جويًا من أبوظبي في مشروعها المشترك «ويز إير أبوظبي».

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ونقلت وكالة «رويترز» عن «أوليري» قوله خلال فعالية لمنظمة يوروكنترول: «نتحدث مع المصريين والليبيين»، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وتشمل رحلات «رايان إير» الحالية خارج أوروبا السفر إلى ومن المغرب والأردن.

وأضاف المسؤول أن «رايان إير» ستكون أول شركة طيران تعود إلى أوكرانيا عندما تكون الأوضاع آمنة للعودة، وكانت الشركة الإيرلندية أحد أكبر خطوط الطيران الأجنبية في أوكرانيا قبل أن تعلق جميع رحلاتها عقب اندلاع الحرب في فبراير.

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