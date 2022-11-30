سرقة 100 ألف دينار من سيارة مواطن في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مديرية أمن طرابلس، اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة سرقة 100 ألف دينار من سيارة مواطن بدائرة مركز شرطة طريق المطار، وذلك بعد ضبط شقيق المتهم.

وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مواطنًا يدعى «أ. ع. أ. ش» قدم شكوى ضد مجهول سرق 100 ألف دينار من داخل سيارته يوم 7 نوفمبر الجاري بطريق المطار.

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وأضاف البيان أن أعضاء التحري والقبض جمعوا معلومات من مصادر خاصة، وجرى نصب كمين وضبط مركبة، وعلى متنها شقيق المتهم ويدعى «م.ا.ح.م.ا» مواليد 1995 م، وبالاستدلال معه اعترف بأن شقيقه المدعو «ا.ح.م.ا» مواليد 1982 م، هو من قام بعملية السرقة، وقام بشراء سيارة وقطعة أرض بمنطقة وادي الربيع، ولايزال مطلوبًا لقبضة العدالة.