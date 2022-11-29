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حكومة باشاغا توافق على إنشاء منطقة حرة بالكفرة وتعد بحلحلة مختنقات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 11:09 مساء
حكومة باشاغا توافق على إنشاء منطقة حرة بالكفرة وتعد بحلحلة مختنقات البلدية
لقاء القطراني مع وفد بلدية الكفرة في بنغازي، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية، علي القطراني، «الموافقة على إنشاء مشروع المنطقة الحرة» بالكفرة جنوب شرق ليبيا وإحالته إلى وزير الاقتصاد «لإصدار قرار بالخصوص لتنشيط تجارة العبور بين الدول الأفريقية عبر المنطقة» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء تأكيد القطراني خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي مع وفد من بلدية الكفرة من قبيلة أزوية ومكون التبو، بحضور عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، ورئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عضو لجنة الأزمة عوض البدري، ووزير التربية والتعليم جمعة الجديد.

القطراني يؤكد اهتمام الحكومة بمنطقة الكفرة
وأضاف المكتب الإعلامي أن القطراني أكد لوفد بلدية الكفرة خلال اللقاء، أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «تولي اهتمامًا خاصًا بمدينة الكفرة من حيث موقعها الجغرافي المجاور لعدد من دول الجوار واتساع رقعتها الجغرافية»، مشيرًا إلى أن «لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية تهتم بشكل خاص بمدينة الكفرة وتعمل على حلحلة كل مختنقاتها واستكمال المشاريع المتوقفة فيها، وتوفير سيارات إسعاف لفرع جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة من خلال لجنة الأزمة»، واعدًا كذلك بتوفير احتياجات مديرية أمن الكفرة بالتنسيق مع وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم.

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وقال المكتب الإعلامي إن وفد بلدية الكفرة الذي ضم رئيس مجلس الحكماء وعددًا من أعيان وحكماء المنطقة، ومدير أمن الكفرة، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ ومكون التبو، أطلع القطراني على أوضاع البلدية وضواحيها والمختنقات التي تعانيها، والتي طالت كل القطاعات وتسببت في انعدام الخدمات في المنطقة، وفي مقدمتها قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم خاصة فيما يتعلق بالكثافة الطلابية في الفصول الدراسية وصيانة المدارس، وملف البنية التحتية وتهالك شبكات المياه والطرق، بالإضافة إلى احتياجات مديرية أمن الكفرة والنقص في سيارات جهاز الإسعاف والطوارئ وسيارات نقل القمامة بالبلدية.

وعود بحل مختنقات بلدية الكفرة
أوضح وزير الكهرباء والطاقات المتجددة ـ عضو لجنة الأزمة عوض البدري، لوفد بلدية الكفرة خلال اللقاء، أن الانقسام السياسي الذي عصف بالبلاد انعكس سلبًا على تقديم الخدمات في معظم البلديات، لكنه أكد أن لجنة الأزمة وضعت على عاتقها حل كل المختنقات والتي منها ما يتعلق بنقص الإمداد بالطاقة الكهربائية التي تعاني منها بلدية الكفرة وضواحيها.

كما وعد وزير التربية والتعليم جمعة الجديد من جهته، بدعم بلدية الكفرة من خلال صيانة المدارس وتوسعة الفصول الدراسية وتوفير احتياجات قطاع التعليم بشكل عام في المنطقة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

لقاء القطراني مع وفد بلدية الكفرة في بنغازي، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء القطراني مع وفد بلدية الكفرة في بنغازي، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء القطراني مع وفد بلدية الكفرة في بنغازي، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء القطراني مع وفد بلدية الكفرة في بنغازي، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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