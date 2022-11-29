الدبيبة: كل مسار غير الانتخابات هو تعطيل للحياة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إن ما سماه بـ«التعطيل الممنهج للانتخابات» هو مسؤولية «الأجسام التشريعية والاستشارية التي تريد التمديد لنفسها»، معبرًا عن استعداده للانخراط في حوار وطني بقوله: «مستعد للتواصل مع الجميع دون استثناء وأن أتجاوز كل الخلافات».

جاء ذلك في كلمته عقب لقاء مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وخُصِّص لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية بشأن تفعيل ملف الانتخابات، وفق بيان للحكومة.

وتابع الدبيبة: «كل مسار موازٍ، غير الانتخابات، هو تعطيل للحياة السياسية»، وهو ما اعتبره «محاولة لإنهاء جميع المظاهر السلمية للعملية السياسية واستبدالها بمراحل الانقسام والحرب»، لكنه استدرك بقوله «لا عودة للحرب مرة أخرى، ولا قبول باستمرار من هم موجودون وأنا أولهم».

- الدبيبة والسايح يؤكدان الجاهزية «اللوجستية والفنية» لإجراء الانتخابات

وشدد على أن الحوار الوطني هو البديل عن ما وصفها بـ«الصفقات المشبوهة»؛ قائلًا إن «أي حوار لا يقود إلى إنهاء هذه المراحل هو حوار غير مقبول»، لافتًا إلى أن ما أعاق العملية الانتخابية في ديسمبر الماضي هو قانون الانتخابات الذي وصفه بـ«المعيب» وهو السبب القائم حاليًا أيضًا، بحسب قوله.

وذكّر الدبيبة بالمحاكاة الانتخابية التي أجريت قبل أسابيع، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية استعرضت فيها جاهزيتها لتأمين العملية الانتخابية في كل أنحاء ليبيا.

الدبيبة والسايح يؤكدان الجاهزية اللوجستية والفنية لإجراء الانتخابات

وفي وقت سابق اليوم أكد الدبيبة والسايح الجاهزية اللوجستية والفنية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، ذلك عقب تقييم المحاكاة الانتخابية التي أجرتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، والوقوف على بقية الاستعدادات والأنشطة المشتركة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وفي 5 نوفمبر، شارك المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، في عملية افتراضية لمحاكاة انتخابية بحضور الدبيبة. وقالت منصة «حكومتنا» إن العملية شملت التعريف بآلية تأمين وحماية الانتخابات، فيما تنظم هذه المحاكاة «اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات».

وشملت المحاكاة تأمين مراكز الاقتراع وتفتيش الناخبين ومواجهة أي أعمال شغب داخل وخارج المراكز الانتخابية، بجانب محاكاة لطريقة التصويت وفرز الأصوات، ونقل الصناديق والمواد الانتخابية.

ولا يوجد أي موعد زمني لإجراء الانتخابات حتى الآن، مع عدم الاستقرار على القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها هذه الانتخابات، فيما تكاثرت الدعوات خلال الفترة الأخيرة من أجل اتفاق مجلسي النواب والدولة على تلك القاعدة.