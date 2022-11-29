الطرابلسي يدعو وزير الداخلية الفرنسي لزيارة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وكيل عام وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المكلف بتسيير مهام الوزارة، عماد الطرابلسي، وزير الداخلية الفرنسي «لزيارة ليبيا لتعزيز التعاون والتواصل بين الجانبين»، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت دعوة الطرابلسي خلال اسقباله، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية في طرابلس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له.

وقالت وزارة الداخلية إن لقاء الطرابلسي مع السفير الفرنسي جرى خلاله مناقشة التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات الأمنية.

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وأضافت الوزارة أن السفير الفرنسي أكد من جهته دعم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية، وذلك من خلال فتح آفاق التعاون الجاد بين البلدين في المجالات الأمنية.

لجان فنية مشتركة للتعاون الأمني مع فرنسا

ومن جهته، أكد الطرابلسي أهمية تشكيل لجان فنية مشتركة لوضع الآليات العملية المناسبة للشروع في تنفيذ ما يجري الاتفاق عليه بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

لقاء الطرابلسي مع السفير الفرنسي والوفد المرافق له، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

لقاء الطرابلسي مع السفير الفرنسي والوفد المرافق له، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

لقاء الطرابلسي مع السفير الفرنسي والوفد المرافق له، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

لقاء الطرابلسي مع السفير الفرنسي والوفد المرافق له، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

لقاء الطرابلسي مع السفير الفرنسي والوفد المرافق له، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)

لقاء الطرابلسي مع السفير الفرنسي والوفد المرافق له، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)