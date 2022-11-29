اللافي يشيد بالدور الأساسي للشباب في ترميم النسيج الاجتماعي وترسيخ الوحدة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي بالدور الأساسي للشباب الليبي، من خلال منبر يمكِّنهم من التواصل والتنسيق بصورة تؤدي إلى المساهمة في ترميم النسيج الاجتماعي، وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية، وتنظيم الجهود للمساهمة بصورة فعالة في إنجاز هذا المشروع المهم والمصيري، في إشارة إلى المصالحة الوطنية التي يعمل عليها المجلس الرئاسي.

جاءت إشادة اللافي في كلمته خلال مشاركته، صباح اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو في المؤتمر الشبابي الوطني، الذي عُقِد بمدينة سبها، تحت شعار «شباب ليبيا متحدون من أجل المصالحة الوطنية» وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وأكد اللافي في كلمته عزم المجلس الرئاسي «مواصلة العمل لاستكمال مسار المصالحة، لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، وفرز قيادات من الشباب لقيادة ملف المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي».

اللافي متحدثا إلى المشاركين بالمؤتمر الوطني الشبابي في سبها عبر تقنية الفيديو، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

اللافي متحدثا إلى المشاركين بالمؤتمر الوطني الشبابي في سبها عبر تقنية الفيديو، الثلاثاء 29 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)