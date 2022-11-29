النائبة خديجة الزروق تحذر من تهميش الشباب في جهود بناء السلام المستدام

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت عضوة مجلس النواب خديجة الزروق من التأثير السلبي لتهميش دور الشباب على الجهود الرامية لبناء السلام المستدام في جميع المجتمعات، مؤكدة أن عملية السلام «تعني كل الدول خاصة تلك الخارجة من حالة الصراعات».

جاء تحذير النائبة خديجة الزروق خلال كلمتها في الجلسة الافتراضية الرابعة بشأن الشباب والسلام والأمن ضمن سلسلة لقاءات لتمكين البرلمانيين الشباب ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي وهي سلسلة من أنشطة بناء القدرات للبرلمانيين الشباب، وفق تصريح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

- رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يتعهد بمراعاة الظرف الاستثنائي في ليبيا

وقال بليحق في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» إن الزروق أكدت في كلمتها خلال الجلسة ضرورة «مشاركة الشباب والاستماع إلى وجهات نظرهم، وأن تهميش دورهم يؤثر سلبًا على الجهود الرامية لبناء السلام المستدام في جميع المجتمعات».

إطلاع النواب الشباب على عمل الاتحاد البرلماني الدولي

وأوضح بليحق أن هذه الجلسة تهدف إلى إطلاع النواب الشباب على عمل الاتحاد البرلماني الدولي في مجال السلام والأمن بما في ذلك نزع السلاح وعدم انتشاره، وكذلك تقييم التقدم المحرز والتحديات التي جرت مواجهتها فيما يتعلق بالشباب والسلام والأمن في المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحديد التشريعات الممكنة والحلول المتعلقة بالسياسات، بالإضافة إلى توفير منصة لتبادل الممارسات والسياسيات بين البرلمانيين الشباب.

النائبة خديجة الزروق خلال مشاركته في الجلسة الافتراضية بشأن الشباب والسلام والأمن التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، الأربعاء 28 نوفمبر 2022. (مجلس النواب)