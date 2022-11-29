المنفي يشارك في أعمال لجنة حوض بحيرة تشاد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد، المقامة في نيجيريا، بحضور رؤساء دول، النيجر، ونيجيريا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، والكاميرون.

وترتكز أعمال هذه الدورة حول تنسيق المزيد من الجهود للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود المشتركة، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، بالإضافة للأمن الغذائي والمائي، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

وتأسست منظمة حوض بحيرة تشاد في 22 من مايو العام 1964، وتضم دول الكاميرون، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، ويقع المقر الرئيسي للجنة في العاصمة التشادية أنجمينا.

صورة تذكارية لرؤساء الدول المشاركة في اللجنة.