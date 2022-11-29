حرق 670 قطعة «حشيش» و69 ألف قرص مخدر في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعدم أفراد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إتلاف كمية كبيرة من المخدرات في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء.

وأحرق عناصر الجهاز 670 قطعة من مخدر «الحشيش»، و69 ألف قرص مخدر، حت إشراف ممثل عن مكتب النائب العام محمود اليسير، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ضبط وافد يبيع «الكوكايين»

ويوم الجمعة الماضي، ضبط الجهاز وافدا يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية، لدى ترويجه مخدر «الكوكايين» في منطقة الهضبة الشرقية بالعاصمة طرابلس.

وعثروا بحوزته على 475 غراما من المخدر بحوزة المتهم، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.