الشهوبي يبحث مشاريع تحسين البنية التحتية للطرق في العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي جملة من المشاريع التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق في العجيلات.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا ضم عميد وأعيان بلدية العجيلات، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة فضل الله عاشور، حيث تناول اللقاء الصعوبات والمشكلات التي تواجه البلدية في مجال قطاع المواصلات، وآلية حلها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

تأثر العجيلات بالانبعاثات الغازية من مجمع مليتة

ويوم الأحد الماضي، التقى وفد من العجيلات، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة، محمد عون، حيث اشتكى الوفد من تأثير الانبعاثات الغازية الصادرة عن مجمع مليتة الصناعي للنفط والغاز.

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وبحث اللقاء سبل الاستفادة من إدارة التنمية المستدامة بالوزارة لتقليل التلوث البيئي للمجمع على المناطق المجاورة له، وتشمل العجيلات، كما استعرض عون التقارير التي أحالها إلى الجهات المختصة، والمطالب التي يمكن نقلها إلى الحكومة.