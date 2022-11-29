المبروك يعتذر عن تأخر صرف رواتب أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

قدم وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، اليوم الثلاثاء، اعتذاره إلى أبناء الشعب الليبي عن التأخر «الخارج عن الإرادة» في صرف رواتب شهر أكتوبر.

وأكدت الوزارة في بيان، حرصها والتزامها التامين على الانتظام في صرف الرواتب حسب الآجال المحددة قانونا، منبهة إلى اهتمامها وعنايتها بإنهاء عمليات المطابقة للموظفين بالوحدات الإدارية وتطبيق أحكام قرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بشأن جدول الرواتب الموحد.

وجاء في البيان «الوزارة منذ مباشرة أعمالها في أبريل 2021 امتهنت مبدأ الالتزام بصرف الرواتب في حينها، وهي ماضية قدما في هذا النهج (...) دون تأخر وتعطيل أو مماطلة».

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موعد صرف رواتب أكتوبر ونوفمبر

والسبت، توقعت وزارة المالية وصول رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر إلى حسابات كل الجهات والقطاعات والهيئات العامة مطلع الأسبوع المقبل، بعد إحالتها إلى المصرف المركزي، الأربعاء الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إنها صرفت رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر لأكثر من 150 جهة ممولة من الخزانة العامة، وفق جدول المرتبات الموحد، ولـ144 جهة تابعة لوزارة الصحة من إجمالي يتجاوز 300 جهة، وأضافت: «استكملنا إجراءات 250 ألف متغير متمثلة في تنفيذ التسويات والترقيات لرواتب الموظفين بالقطاعات والجهات الممولة من الخزانة العامة».

وذكر البيان أن «إدارة الميزانية بالوزارة مستمرة في استقبال إجراءات الهيئات والمصالح الحكومية بشأن استكمال عملية المطابقة لتنفيذ قانون جدول المرتبات الموحد» إلى جانب «استمرارها في استقبال طلبات التسويات والترقيات من كل الجهات العامة».

وبعد تأخر صرف رواتب أكتوبر، أصدر رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء 15 نوفمبر، تعليماته لوزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارة المالية باستكمال أعمال المطابقة للقطاعات وتنفيذ الجدول الموحد للرواتب، وإعطاء العاملين بقطاع الصحة الأولوية.