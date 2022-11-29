الدبيبة: قادة الأجسام التشريعية والاستشارية ضاقوا ذرعا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن الأجسام التشريعية والاستشارية «تتعمد التعطيل الممنهج للانتخابات وتجاهل إرادة الليبيين»، مضيفًا أن قادتها «ضاقوا ذرعًا مما حققته حكومة الوحدة أمام فشلهم طوال السنوات الماضية، ولا شاغل لهم إلا إنهاء حالة الاستقرار والوحدة التي حاولنا أن نبنيها نحن والشعب».

جاء ذلك في كلمة بمؤتمر «معًا نحقق الانتخابات»، المنعقد بإشراف «منظمة الداعمين للانتخابات» في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

ولفت إلى أن استضافة المفوضية للمؤتمر «إشارة واضحة لوحدة المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة، وتأكيد لقدرتنا على إدارة الانتخابات واستكمالها رغم المبررات الواهية من الجهات التشريعية بشأن القوانين الانتخابية، ومحاولة التشكيك في المفوضية وإمكاناتها في إجراء العُرس الانتخابي الذي ينتظره الليبيون».

الأجسام الحالية لا تمثل الشعب الليبي

وأضاف: «التشكيك اليوم في جاهزية الحكومة والمفوضية أصبح تحركًا مكشوفًا، ولن يقبله الليبيون، ولابد من تذكير بما قاله رئيس المفوضية عماد السايح بشكل واضح، إن ما أعاق العملية الانتخابية هو قانون الانتخابات المعيب وما يعطلها اليوم هو نفسه قانون الانتخابات».

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وتابع: «الأجسام الحالية لم تعد تمثل الشعب الليبي، فهي تقاوم إرادته وتستخف به، وما تسعى له هو خدمة مصالحها من خلال التمديد عبر اختراع مسارات موازية يرفضها كل الشعب الليبي، كل مسار موازٍ هو تعطيل للحياة السياسية، واختطاف لحق الشعب في التغيير، ومحاولة لإنهاء سلمية العملية السياسية، واستبدالها بمراحل الانقسام والحرب».

وأكمل: «أقول لهم مجددًا نحن جميعًا أكثر حرصًا منكم على إنهاء المراحل الانتقالية، فلا طريق إلا الانتخابات والدستور.. نحن نحترم إرادة شعبنا، فعليكم أنتم أيها النخبة أن تحترموها».