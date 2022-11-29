الإسترليني يرتفع أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة البريطانية في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.86 دينار مقابل 5.90 دينار أمس ، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.89 د‫ينار، وسعر اليورو عند 5.07 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، في حين صعد سعر الدينار التونسي إلى 1.51 دينار مقابل 1.50 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، في حين زاد سعر اليوان الصيني إلى 0.68 دينار مقابل 0.67 دينار أمس.