«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة، على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تأثر الساحل من بنغازي إلى شحات برياح جنوبية غربية غدًا، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، تتراوح بين 25 و30 عقدة على الساحل من زوارة إلى مصراتة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر.
- البحر قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- تكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على ساحل بنغازي وشحات، وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على ساحل درنة وطبرق، وجنوبية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، وتصل غدًا إلى 25 عقدة عل الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
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