«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من رياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة، على الساحل الممتد من زوارة إلى مصراتة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تأثر الساحل من بنغازي إلى شحات برياح جنوبية غربية غدًا، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر.

- الرياح جنوبية غربية إلى غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، تتراوح بين 25 و30 عقدة على الساحل من زوارة إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.50 متر.

- البحر قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.