شاهد في «هذا المساء»: مسارات القاهرة وحسابات الليبيين.. هل تنتهي الدوامة بمخرج؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الإثنين، الضوء على عودة مسارات القاهرة، على وقع اجتماع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة المصرية، لبحث عدة ملفات منها السلطة التنفيذية.

وتحدث عقيلة صالح في مؤتمر صحفي بالقاهرة، اليوم الإثنين، عن قرب التوافق على المناصب السيادية مع مجلس الدولة، خصوصًا أن هناك تقاربًا بين المجلسين، كما دعا اللجنة المكلفة بإنجاز القاعدة الدستورية، بإرسال مخرجاتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

يأتي هذا في ظل التكهنات المثارة حول إمكانية طرح خيار حكومة ثالثة لحل إشكالية السلطة التنفيذية، وهو ما فتح البرنامج نقاشًا حوله مع كل من: الناطق باسم مبادرة القوى الوطنية محمد شوبار، وأستاذ العلاقات الدولية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت إلياس الباروني، وعضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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