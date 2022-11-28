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انطلاق فعاليات منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 09:51 مساء
انطلاق فعاليات منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية في طرابلس
فعاليات منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية في طرابلس، الإثنين 28 نوفمبر 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
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انطلقت بقصر الخلد في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، أعمال منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية، بحضور ممثلين عن القطاع الصحي وأطباء متخصصين من البلدين.

وحضر الفعاليات عن الجانب الليبي رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض ونائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح ووكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة الاقتصاد وعدد من مسؤولي المرافق الصحية ورجال الأعمال وبعض المستشارين في وزارتي الصحة والاقتصاد، فيما حضر عن الجانب الفرنسي السفير مصطفى مهراج وممثلون عن وزارة الصحة الفرنسية وعدد من الأطباء والمختصين.

توسيع الاستثمارات الفرنسية في القطاع الصحي الليبي
وقال الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عبر صفحته على «فيسبوك» إن فعاليات المنتدى جرى خلالها مناقشة فرص توسيع الاستثمارات الفرنسية في المجال الصحي، وتمكين ليبيا من الاستفادة من التجربة الفرنسية في توظيف التكنولوجيا في القطاع.

وأضاف أن المسؤولين الليبيين أكدوا من جانبهم على حاجة ليبيا للانفتاح على الدول الأخرى، ومن بينها فرنسا، بهدف تطوير قطاعها الصحي، الذي يُقدم الخدمات للمواطنين وكذلك للمهاجرين إلى أوروبا، والذين يتخذون من ليبيا منطقة عبور.

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وأبدى رئيس الاتحاد العام للغرف محمد الرعيض في كلمة له بالمناسبة سعادته بانعقاد منتدى الدبلوماسية الصحية - الليبية الفرنسية، مشددًا على ضرورة أن يكون بداية لتعاون أكبر في مجال الصحة.

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كما أكد الرعيض استعداد الاتحاد العام للغرف لتذليل الصعاب أمام العمل على توسيع التعاون الليبي - الفرنسي في مجال الصحة ومجالات الاستثمار والاقتصاد، معلنًا «بدء العمل من أجل عقد مؤتمر الطاقة الليبي - الفرنسي في باريس في الفترة المقبلة».

وأشار الاتحاد العام للغرف إلى أن انعقاد منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية «يأتي بالتزامن مع اليوم الليبي - الفرنسي للصحة» الذي عُقِد بإشراف الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وبرعاية نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولى والسفارة الفرنسية بطرابلس، وبدعم من اتحاد تجمع الشركات الفرنسية «MEDEF» واتحاد الرعاية الصحية الفرنسية.

الرعيض متحدثا في فعاليات منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية في طرابلس، الإثنين 28 نوفمبر 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
الرعيض متحدثا في فعاليات منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية في طرابلس، الإثنين 28 نوفمبر 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
فعاليات منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية في طرابلس، الإثنين 28 نوفمبر 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
فعاليات منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية في طرابلس، الإثنين 28 نوفمبر 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
فعاليات منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية في طرابلس، الإثنين 28 نوفمبر 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
فعاليات منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية في طرابلس، الإثنين 28 نوفمبر 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
انطلاق فعاليات منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية في طرابلس
فعاليات منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية في طرابلس، الإثنين 28 نوفمبر 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
فعاليات منتدى الدبلوماسية الصحية الليبية - الفرنسية في طرابلس، الإثنين 28 نوفمبر 2022. (الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة)
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