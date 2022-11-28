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الدبيبة يبحث مع وكلاء 6 وزارات تفعيل المشروعات المقترحة بالجنوب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 09:42 مساء
الدبيبة يبحث مع وكلاء 6 وزارات تفعيل المشروعات المقترحة بالجنوب
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يجتمع مع وكلاء 6 وزارات، الإثنين 28 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي للحكومة)
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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، تفعيل حزمة المشروعات المقترحة للمنطقة الجنوبية، وذلك خلال اجتماع مع وكلاء 6 وزارات.

وأفاد بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك» بأن الاجتماع جرى تخصيصه لمتابعة سير العمل بالوزارات والصعوبات التي تواجه الوكلاء في أداء مهامهم، ووضع آلية باعتبارهم لجنة متابعة مشروعات المنطقة الجنوبية والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

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ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده خلال اللقاء «ضرورة مواصلة العمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، والعمل على تفعيل حزمة المشروعات المقترحة للمنطقة الجنوبية، وتقديم العون لنائب رئيس الوزراء في القيام بمهامه في هذا الملف».

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات عمر كتي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين امحمد زيدان، ووكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية تاج الدين همه محمد، ووكيل وزارة التربية والتعليم علي محمد، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير حامد علي، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية سعد عبدالله، ووكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الوظيفة العامة محمد صالح أبته.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يجتمع مع وكلاء 6 وزارات، الإثنين 28 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي للحكومة)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يجتمع مع وكلاء 6 وزارات، الإثنين 28 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي للحكومة)
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