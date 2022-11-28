عقيلة صالح: التدخل الأجنبي حال دون وجود دور للجامعة العربية في حل أزمة ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إنه كان يتمنى تولي جامعة الدول العربية حل المشكلة الليبية منذ بدايتها، مرجعًا عدم حدوث ذلك إلى «ظروف خارجة عن الإرادة والتدخل الأجنبي».

وأضاف صالح، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الإثنين عقب لقائه أمين عام جامعة الدول العربية: «إن حقيقة ما يحدث في ليبيا لم تصل إلى صنَّاع القرار في العالم».

لقاء بين عقيلة وباتيلي في القاهرة؟

وأشار إلى لقائه مع المبعوث الأممى لدى ليبيا عبدالله باتيلي أكثر من مرة، مضيفًا أنه سيلتقيه مساء اليوم، مطالبًا إياه بدعوة لجنة القاعدة الدستورية لإنجاز «المهمة الدستورية».

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وفي وقت سابق، قالت مصادر معنية لمراسل قناة الوسط «WTV»، إن عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سيناقشان القاعدة الدستورية والأسماء المرشحة من المجلسين لشغل بعض المناصب السيادية، خلال لقاء بينهما في القاهرة، اليوم.