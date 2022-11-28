Atwasat

عقيلة: على لجنة «القاعدة الدستورية» إرسال مخرجاتها إلى مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 05:21 مساء
عقيلة: على لجنة «القاعدة الدستورية» إرسال مخرجاتها إلى مفوضية الانتخابات
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال المؤتمر الصحفي بالقاهرة، 28 نوفمبر 2022 (صورة من بث مباشر للمؤتمر)
alwasat radio

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اللجنة المكلفة بإنجاز القاعدة الدستورية، بإرسال مخرجاتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقال صالح في مؤتمر صحفي من القاهرة، اليوم الإثنين، على هامش اللقاء المقرر عقده مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري: «الجميع يدعو إلى الانتخابات ولكن هي بحاجة إلى بيئة مناسبة وتجهيز».

- لقاء مرتقب بين المشري وعقيلة في القاهرة حول السلطة التنفيذية والمناصب السيادية
- السفيرة البريطانية تؤكد للمشري ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها
- 50 عضوا بمجلس الدولة يطالبون بأن تكون الأولوية للقاعدة الدستورية وقانون وموعد الانتخابات

وأشار إلى أن «ليبيا بها إعلان دستوري وُضِع بعد نجاح ثورة 17 فبراير وبناء عليه جرت انتخابات المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب ثم انتخبت لجنة صياغة مشروع الدستور.. فإذن هناك قاعدة دستورية قائمة، وهناك مشروع جديد لدستور دائم نتمنى أن يجري التوافق عليه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 2 - 1 شباب الجبل

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: دارنس 2 - 1 شباب الجبل
دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء

دارنس يحل ضيفا على شباب الجبل في «دورينا».. الثلاثاء
كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

كاركاتير حليم - 29 نوفمبر .. اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!

كاركاتير خيري - من يستحوذ على الكرسي!
النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا

النيابة العامة تثبت وجود «برومات البوتاسيوم» في 27 عينة دقيق.. وتغلق 232 مخبزا
بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال

بثنائية برونو.. البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 من المونديال
أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا

أفريقيا الوسطى: طائرة من دولة مجاورة قصفت معسكرا يضم حلفاء روسًا
تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الخارجية الإيطالي: يجب العمل على استقرار ليبيا قبل مواجهة أزمة الهجرة
وزير الخارجية الإيطالي: يجب العمل على استقرار ليبيا قبل مواجهة ...
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية
الشهوبي يبحث مشاريع تحسين البنية التحتية للطرق في العجيلات
الشهوبي يبحث مشاريع تحسين البنية التحتية للطرق في العجيلات
حرق 670 قطعة «حشيش» و69 ألف قرص مخدر في طرابلس
حرق 670 قطعة «حشيش» و69 ألف قرص مخدر في طرابلس
المنفي يشارك في أعمال لجنة حوض بحيرة تشاد
المنفي يشارك في أعمال لجنة حوض بحيرة تشاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
المنفي: ليبيا تطمح بدور أكبر لدول منطقة بحيرة تشاد في أمن حدودها الجنوبية
المنفي: ليبيا تطمح بدور أكبر لدول منطقة بحيرة تشاد في أمن ......
ضبط مطلوب في واقعة نصب بالنواحي الأربع
ضبط مطلوب في واقعة نصب بالنواحي الأربع...
الدبيبة والسايح يؤكدان الجاهزية «اللوجستية والفنية» لإجراء الانتخابات
الدبيبة والسايح يؤكدان الجاهزية «اللوجستية والفنية» لإجراء ......
المنفي يشارك في أعمال لجنة حوض بحيرة تشاد
المنفي يشارك في أعمال لجنة حوض بحيرة تشاد...
حرق 670 قطعة «حشيش» و69 ألف قرص مخدر في طرابلس
حرق 670 قطعة «حشيش» و69 ألف قرص مخدر في طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط