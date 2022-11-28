عقيلة: على لجنة «القاعدة الدستورية» إرسال مخرجاتها إلى مفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اللجنة المكلفة بإنجاز القاعدة الدستورية، بإرسال مخرجاتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقال صالح في مؤتمر صحفي من القاهرة، اليوم الإثنين، على هامش اللقاء المقرر عقده مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري: «الجميع يدعو إلى الانتخابات ولكن هي بحاجة إلى بيئة مناسبة وتجهيز».

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وأشار إلى أن «ليبيا بها إعلان دستوري وُضِع بعد نجاح ثورة 17 فبراير وبناء عليه جرت انتخابات المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب ثم انتخبت لجنة صياغة مشروع الدستور.. فإذن هناك قاعدة دستورية قائمة، وهناك مشروع جديد لدستور دائم نتمنى أن يجري التوافق عليه».