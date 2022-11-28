اجتماع طارئ بصبراتة لدراسة حل الاختناق المروري الناتج عن الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الوزارة أشرفت على اجتماع طارئ عُقِد اليوم الإثنين بديوان مديرية أمن صبراتة لدراسة الوضع الراهن في المدينة، مع سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار، وحدوث اختناقات مرورية.

حضر الاجتماع مدير أمن صبراتة ومساعد الشؤون الأمنية ورئيس قسم المرور وممثلون عن ديوان المجلس البلدي وفرع جهاز الحرس البلدي، وهيئة السلامة الوطنية ومكتب الإسكان والمرافق ومكتب المواصلات وشركة المياه والصرف الصحي.

مناقشة حل أزمة الاختناق المروري مستقبلًا

وجرى النقاش حول طرق معالجة الأزمات المرورية ووضع خطط مستقبلية لمواجهة ما قد تؤول إليه الظروف المناخية في قادم الأيام.

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وقرر المجتمعون تشكيل فريق عمل موحد بين الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أماكن تجمع المياه بالطرق العامة بالبلدية مربوط مباشرة بغرفة السيطرة والاتصالات بالمديرية.