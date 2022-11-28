الدبيبة لوفد الرجبان: دعم البلديات ونقل الاختصاصات.. هدف أساسي للحكومة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال لقاء مع وفد من بلدية الرجبان أن دعم البلديات ونقل الاختصاصات يُعد هدفًا أساسيًا للحكومة.

واعتبر في بيان، اليوم الإثنين، أن «الإدارة المحلية هي الحل الأساسي لبلادنا، وأن مشروعات عودة الحياة انطلقت وستستمر حتى تعود التنمية إلى بلادنا بعد توقف لسنوات».

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الدبيبة وأعيان الرجبان

واستقبل الدبيبة في قاعة الاجتماعات بمجلس الوزراء، مجلس حكماء الرجبان وأعيانها، ورئيس مجلسها البلدي وأعضائه، وعددًا من مديري القطاعات، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لمتابعة أوضاع البلدية، والوقوف على أهم المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

وأكد رئيس مجلس أعيان الرجبان في كلمته، دعم البلدية لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، كما عرض عميد البلدية عددًا من المشروعات المُنفذة في البلدية والاحتياج الفعلي لحزمة أخرى ضمن خطة عودة الحياة.

الدبيبة خلال اجتماع مع وفد الرجبان في العاصمة طرابلس، 28 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة خلال اجتماع مع وفد الرجبان في العاصمة طرابلس، 28 نوفمبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)