بالصور.. «الجيش الأزرق» يتحدى البرد والرياح والأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الشركة العامة للكهرباء الضوء على جهود الفنيين التابعين لها في صيانة أعطال الشبكة، في ظل ظروف الطقس الصعبة.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين: «يواصل جنود الجيش الأزرق صيانة الأعطاب التي حدثت على شبكة التوزيع وسط البرد القارس والرياح القوية وتساقط الغيث»، ونشرت صفحة الشركة صورًا لفنييها خلال متابعة إصلاح الأعطال.

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وأضاف المنشور: «جهود كبيرة تبذل واصلت الليل بالنهار دون كلل أو ملل، في كل المناطق والمدن الليبية من أجل إيصال التيار الكهربائي للمواطن الكريم».



وفي وقت سابق، قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة لازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، أغلبها خفيفة، وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و23 درجة مئوية.



فنيو الشركة العامة للكهرباء يعملون في ظل ظروف الطقس الصعبة، 28 نوفمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

فنيو الشركة العامة للكهرباء يعملون في ظل ظروف الطقس الصعبة، 28 نوفمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)

فنيو الشركة العامة للكهرباء يعملون في ظل ظروف الطقس الصعبة، 28 نوفمبر 2022. (الشركة العامة للكهرباء)