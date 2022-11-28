سفير ألمانيا: بحثت مع الدبيبة التطورات السياسية والوضع الاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أولماخت، إنه بحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، التطورات السياسية الحالية والوضع الاقتصادي.

وأضاف أولماخت أن اللقاء تناول «الحاجة إلى عملية سياسية تقود إلى الانتخابات والدعم الدولي»، مؤكدًا دعم برلين للسلام والاستقرار في ليبيا، حسب تدوينة السفير الألماني على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الإثنين.

- الدبيبة يبحث الدور الألماني في دعم ملف الانتخابات دوليا

وعقد اللقاء أمس الأحد، حيث ناقش الدبيبة والسفير عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية، أهمها دعم ملف الانتخابات دوليًا، والتنسيق لعقد المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي الرابع، وفق ما جاء على صفحته «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».