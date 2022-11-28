مسح وطني لأسباب الأمراض السارية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

بدأت في مدينة سرت الاستعدادات للمسح الوطني لعوامل الاختطار للأمراض المزمنة والأمراض غير المعدية.

وقال مشرف فرق المسح بالمنطقة الوسطى سرت الجفرة د. سيف العرب الغزالي: إن هذه اللجنة تابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، لدراسة أسباب هذه الأمراض مثل السكر وضغط الدم والأورام والأمراض الأخرى من خلال الزيارات الميدانية للأحياء السكنية.

مهمة فرق المسح

وأضاف: إن «مهمة الفرق هي إعداد قاعدة بيانات جديدة لحصر كل الأمراض ومعرفتها في ليبيا». وبحث عميد بلدية سرت، مختار المعداني، بمكتبه مع مشرف فرق المسح الوطني وأعضاء الفرق المكلفة مهام عملها في سرت وهون وودان وسوكنة وزلة.

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وأكد عميد بلدية سرت أهمية البرنامج وأبدى كامل دعمه لما له دور كبير في تجديد قاعدة البيانات الصحية بالبلدية، وفق مسؤول ملف الإعلام بالبلدية لـ«بوابة الوسط».